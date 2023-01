Hannover (www.aktiencheck.de) - Beim ISM Services PMI zeigt sich im Dezember eine regelrechte Vollbremsung im für die US-Wirtschaft zentralen Dienstleistungssektor, so die Analysten der Nord LB.



Der wichtige Stimmungsindikator sei zum Jahresende 2022 in der Tat auf nur noch 49,6 Punkte abgesackt. Damit sei die "magische" Marke von 50 Zählern knapp unterboten worden. Dies sei eindeutig eine negative Überraschung. Die Rückmeldungen der Befragten zeigen, dass vor allem Service-Unternehmen mit einer geschäftlichen Nähe zum US-Immobilienmarkt inzwischen sehr besorgt auf die Zinsentwicklung zu blicken scheinen, so die Analysten der Nord LB. Diese Nachricht sollte ein Warnschuss vor den Bug der Federal Reserve sein. Inflation sei zwar noch ein Problem, die hohen Zinsen würden inzwischen aber auch für immer mehr Schwierigkeiten sorgen. Noch sei eine Rezession in den Vereinigten Staaten wohl zu verhindern, die Notenbank in Washington müsse nun aber deutlich vorsichtiger agieren, um die US-Wirtschaft nicht doch von der Klippe zu stoßen. (06.01.2023/ac/a/m)



