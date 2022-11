Bonn (www.aktiencheck.de) - Nach dem relativ moderaten Protokoll der FOMC-Sitzung von letzter Woche, das darauf hindeutete, dass die Währungshüter sich auf eine Verlangsamung des Tempos der Zinserhöhungen einigen könnten, steht der Arbeitsmarkt nun wieder im Mittelpunkt des Interesses, so die Analysten von Postbank Research.



Der ADP-Beschäftigungsindex im November (+195.000) und die JOLTs-Stellenangebote (10.325.000) sowie die Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft (+200.000) könnten allesamt darauf hindeuten, dass die Dynamik des Arbeitsmarkts nachlasse. In der Zwischenzeit dürften die sinkenden Realeinkommen mehr Arbeitnehmer zurück auf den Arbeitsmarkt gebracht haben, so dass die Erwerbsquote leicht gestiegen sein sollte. Auch wenn die Arbeitslosenquote, die im November bei 3,7% geblieben sein könnte, möglicherweise noch nicht genug Spielraum in der Wirtschaft widerspiegele, um die Inflation wieder in Richtung des Ziels zu senken, dürfte sich der Arbeitsmarkt langsam in die von der FED angestrebte Richtung entwickeln. Dementsprechend könnten die Renditen von Staatsanleihen kurzfristig weiter sinken, was zu einer Fortsetzung der Aktienmarktrally führen würde.



Schwächere Arbeitsmarktdaten könnten für eine Fortsetzung der Rally bei Staatsanleihen und Aktien sorgen. (Ausgabe vom 28.11.2022) (29.11.2022/ac/a/m)



