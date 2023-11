Das Umsatzwachstum sei ebenfalls positiv und breit gefächert gewesen, wenn auch mit 2,1 Prozent im Jahresvergleich langsamer als im zweiten Quartal 2023. Hier seien die Sektoren Energie, Grundstoffe und Versorger negativ gewesen. "Dies zeigt, dass der Gewinnrückgang im Gesundheitssektor eher dem Kostendruck als einer Umsatzschwäche geschuldet ist, während die sinkenden Umsätze und steigenden Gewinne der Versorgungsunternehmen wahrscheinlich größtenteils auf die sinkenden Preise für Öl und andere Energierohstoffe zurückzuführen sind", ordne Thomas Grüner ein. Ansonsten sei das Umsatzwachstum meist hinter dem Gewinnwachstum zurück geblieben, was zeige, dass die US-Unternehmen endlich die Kostensteigerungen überwinden würden, welche die Rentabilität beeinträchtigt hätten, und zudem der Inflationsschub das System weitgehend durchdrungen habe.



Aktienmärkte würden nach vorne blicken, während in der Berichtssaison die Vergangenheit aufgearbeitet würde - diese Tatsache sorge immer wieder für Verwirrung unter Marktbeobachtern. Per heute sei man davon überzeugt gewesen, dass im Oktober 2022 ein neuer Bullenmarkt gestartet sei. Es sei allerdings die angesprochene Phase mit fallenden Unternehmensgewinnen gefolgt.



Steigende Aktienmärkte bei gleichzeitig fallenden Gewinnen? "Für viele Marktbeobachter ein Widerspruch, allerdings sind diese Situationen typisch für eine frühe Bullenmarktphase. Tendenziell ist die Stimmung in diesen Phasen sehr skeptisch, in der viele Experten befürchten, der Markt könne eine Überbewertung ausbilden, die der Realität nicht standhält. Dabei liegen Aktienmärkte eben nicht "falsch", sie sind lediglich ein paar Schritte voraus", erkläre Thomas Grüner.



"Frühe Bullenmarktphasen gehen mit einer sehr skeptischen Stimmung einher, weshalb typische Rücksetzer - wie zuletzt erlebt - die Stimmung sehr schnell angreifen. Aus unserer Sicht ist der grundlegende Aufwärtstrend jedoch intakt, und im Übrigen fällt die Prognose der Analysten für das zukünftige Gewinnwachstum recht positiv aus. Natürlich könnten sie mit ihren Prognosen wieder einmal daneben liegen - wichtig ist allerdings, dass wir uns nach wie vor in einem Umfeld befinden, in dem positive Überraschungen mit hoher Wahrscheinlichkeit auftreten können", fasse Thomas Grüner zusammen. Wertvoller Treibstoff für den Bullenmarkt, der nur allzu gern an der Mauer der Angst emporklettere! (Ausgabe vom 09.11.2023) (10.11.2023/ac/a/m)







Rodenbach (www.aktiencheck.de) - Bis zum zweiten Quartal 2023 sanken die Gewinne der US-Unternehmen im marktbreiten S&P 500 Index ( ISIN US78378X1072 WKN A0AET0 ) auf Jahressicht in drei aufeinanderfolgenden Quartalen, wodurch die Diskussionen um eine "Gewinnrezession" immer wieder befeuert wurden, so die Experten von Grüner Fisher Investments.Die Aktienmärkte hätten diese Rückgänge wie immer frühzeitig eingepreist, passend zur negativen Entwicklung im vorangegangenen Börsenjahr. "Sobald sie jedoch das Ausmaß des wahrscheinlichen Schadens erkannt hatten, verlagerten die Märkte ihren Horizont wieder weiter in die Zukunft und antizipierten eine Erholung - lange bevor wieder ein "offizieller" Gewinnanstieg festgestellt werden konnte", erläutere Thomas Grüner, Gründer und Vice Chairman von Grüner Fisher Investments.