Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter in den USA sind im Juni unerwartet um 1,9% gegenüber dem Vormonat gestiegen und haben damit die Gewinne aus dem nach oben revidierten Anstieg von 0,8% im Mai ausgeweitet, während die Markterwartungen bei -0,5% lagen, so die Experten von XTB.



Dies sei der dritte monatliche Anstieg in Folge und ein Zeichen dafür, dass die Unternehmen trotz höherer Zinssätze und Inflation weiterhin hohe Ausgaben planen würden.



Die Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter ohne Transportwesen seien im Juni um 0,3% zurückgegangen, nachdem sie im Mai um 0,5% gestiegen seien und hätten damit über den Marktprognosen von 0,2% gelegen. Transportausrüstungen, die drei Monate in Folge gestiegen seien, hätten den Anstieg um 4,5 Mrd. USD oder 5,1% auf 92,7 Mrd. USD angeführt. (27.07.2022/ac/a/m)



