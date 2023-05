Mehr auszugeben, als das Land einnehme, sei nicht nachhaltig. "Wenn die Schulden schneller steigen als das Einkommen, wird es unmöglich sein, einen Zinssatz zu zahlen, der hoch genug ist, um die Gläubiger davon zu überzeugen, die Schulden zu halten, und gleichzeitig einen Zinssatz zu haben, der für die Kreditnehmer nicht zu hoch ist, um ihre Schulden zu bedienen", so Dalio.



"Wenn die Schuldenaktiva und -passiva den Punkt erreichen, an dem die Menge der verkauften Schulden größer ist als die Menge der Schulden, die die Käufer kaufen wollen, stehen die Zentralbanken vor der Wahl: Entweder müssen sie die Zinsen steigen lassen, um Angebot und Nachfrage auszugleichen, was für die Schuldner und die Wirtschaft erdrückend ist, oder sie müssen Geld drucken und die Schulden kaufen, was inflationär ist und die Inhaber der Schulden ermutigt, die Schulden zu verkaufen, was das Ungleichgewicht der Schulden noch verschlimmert", habe er gesagt.



Dies werde schließlich zu einer Schuldenkrise führen, die einen Ansturm auf die Zentralbank und den Verkauf von Staatsanleihen nach sich ziehen werde. "So haben alle Reservewährungen und großen Schuldenzyklen geendet", habe Dalio gewarnt. "Wir nähern uns dem Kipppunkt."



Eine Nichterhöhung der Schuldenobergrenze würde ebenfalls finanzielle Verwüstungen und soziale Umwälzungen auslösen. Aus diesem Grund unterstütze Dalio "einen intelligenten, parteiübergreifenden Plan", der sich gleichzeitig mit den Finanz-, Wirtschafts- und Staatsschuldenproblemen des Landes befasse. "Ich denke, das System muss reformiert werden", habe er gesagt.



Ray Dalio habe sicherlich Recht: Die ständig steigenden Schulden würden zum Problem werden. Die Schuldenobergrenze werde regelmäßig angehoben. Das Schuldenproblem werde regelmäßig in die Zukunft verschoben, ohne es wirklich anzugehen. (24.05.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Uhr tickt. Die USA müssen schon bald die Schuldenobergrenze anheben, wenn das Land einen Zahlungsausfall vermeiden will, so Markus Bußler von "Der Aktionär".Doch Milliardär Ray Dalio warne: Die Anhebung des Schuldenlimits von 31,4 Billionen Dollar, ohne das Problem im Großen und Ganzen zu lösen, sei keine Lösung. Am Ende werde es zu einem "katastrophalen finanziellen Zusammenbruch" führen.Da der so genannte X-Termin (1. Juni) nur noch eine Woche entfernt sei, werde das wahrscheinlichste Ergebnis in dieser Debatte um die Schuldenobergrenze darin bestehen, entweder einen Zahlungsausfall zu vermeiden oder die Schuldenobergrenze bald anzuheben, nachdem die USA ihre Rechnungen nicht bezahlen könnten, so Dalio. Dies sei jedoch nicht das wichtigste Ergebnis, da eine Anhebung der Schuldenobergrenze ohne eine substanziellere Auseinandersetzung mit dem Thema zu einer Katastrophe führen würde.