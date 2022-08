Allerdings habe der US-Immobilienmarkt aktuell mit Problemen zu kämpfen. So sei der NAHB-Index, der als guter Frühindikator für die bei den US-Hauspreisen zu erwartenden Entwicklungen gelte, im August unter die "magische" Marke von 50 Zählern gefallen. Diese Befragung von in der US-Bauwirtschaft tätigen Firmen zeige vor allem keine ausgeprägte Dynamik bei möglichen neuen Käufern mehr an. Die Kombination von gestiegenen Hypothekenzinsen und hohen Hauspreisen laste offenbar wie ein Mühlstein auf dem US-Immobilienmarkt. Klare Bremsspuren hätten sich beispielsweise auch bei den Wiederverkäufen von Häusern gezeigt. Diese Zeitreihe sei im Juli um 5,9% M/M auf lediglich noch 4,81 Mio. Einheiten gefallen.



Zwar habe die Notenbank in Washington zunächst am eingeschlagenen Kurs der zügigen Normalisierung ihrer geldpolitischen Ausrichtung festgehalten und die FED Funds Target Rate entsprechend abermals um 75 Bp angehoben, das inzwischen veröffentlichte Sitzungsprotokoll zeige aber Sorgen der FED-Offiziellen um die US-Konjunktur klar an. Folglich wolle man perspektivisch langsamer an der Zinsschraube drehen. Sollte die Notenbank in Washington ihre Karten bei der sicherlich weiterhin notwendigen Neuausrichtung der US-Geldpolitik nicht überreizen, könnte die nähere Zukunft noch die eine oder andere positive Überraschung bei den Zahlen zur Entwicklung der Wirtschaft der Vereinigten Staaten bringen. Dann wäre aktuell wirklich eine "Phantomrezession" zu diagnostizieren - also eine Situation, in der ein flüchtiger Blick auf die BIP-Zahlen auf eine Rezession hindeute, vom NBER eine solche jedoch - auch wegen der Beschäftigungssituation - nicht diagnostiziert werde.



Weitere Zinsanhebungen stünden sicherlich noch bevor. Diese seien aufgrund des aktuellen Inflationsumfeldes auch nötig. Zudem werde die Notenbank in Washington flankierende Maßnahmen zur Bilanzreduktion ergreifen, was eher den mittleren und längeren Laufzeitbereich am US-Anleihemarkt tangieren dürfte. Es sei nun aber wohl vor allem an der FED, die US-Wirtschaft nicht durch einen zu großen Tatendrang in eine wirkliche Rezession zu stoßen.



Die jüngst von der FED ergriffenen Maßnahmen hätten der Währung der Vereinigten Staaten eindeutig geholfen. Gegenüber der Gemeinschaftswährung aus Frankfurt sei damit die Parität ins Blickfeld gerückt. Der Devisenmarkt preise nun aber schon sehr viel Aktivität beim FOMC ein; zudem dürfe auch die EZB nicht aus dem Auge verloren werden. (26.08.2022/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach einem schwachen 1. Halbjahr - die Ökonomie der Vereinigten Staaten ist zuletzt regelrecht in eine technische Rezession geschlittert - rückt nun wieder einmal der US-Konsument in den Fokus, so die Analysten der Nord LB.Aufgrund des deutlichen Anstieges im Vormonat, der aber natürlich auch als Konsequenz der steigenden Güterpreise interpretiert werden müsse, sei im Juli aber bei der Entwicklung der Einzelhandelsumsätze mit einer deutlich weniger ausgeprägten Dynamik zu rechnen gewesen. Diese Einschätzung vieler Marktteilnehmer habe sich als absolut korrekt erwiesen. Dennoch vorläufigen Angaben für den Juli folgend habe die Veränderungsrate der Headline-Zeitreihe dieser volkswirtschaftlich sehr wichtigen Größe bei 0,0% M/M notiert. Immerhin seien von den Zahlen zur Entwicklung der für die BIP-Erhebung wichtigen Kontrollgruppe überraschend positive Impulse gekommen. Gemeldet worden sei ein Anstieg um immerhin 0,8% M/M; man sollte den US-Verbraucher also nie unterschätzen!