Trump habe wiederholt die Handelspraktiken der EU kritisiert. Das Handelsdefizit sei ihm ein Dorn im Auge. Die Zahlen würden für sich sprechen: Im Jahr 2023 hätten die USA zum dritten Mal in Folge ein Handelsdefizit von über 200 Milliarden Dollar gegenüber der EU verzeichnet. Das dürfte Trumps Unzufriedenheit nur verstärken. Im Jahr 2022 habe sich der Warenaustausch zwischen beiden Seiten auf einen Wert von 870 Milliarden Dollar belaufen.



Der ehemalige Präsident habe allgemeine Einfuhrzölle von 10 Prozent gefordert, wobei er für China sogar noch höhere Zölle von 60 Prozent oder mehr befürwortet habe. Darüber hinaus habe sich Trump entschieden gegen die europäische Digitalsteuer positioniert und mit Gegenmaßnahmen gedroht, um US-Tech-Riesen zu schützen. In dieser Situation sei eines sicher: Trump strebe nach wie vor danach, den "besten Deal" für Amerika herauszuholen, und scheue dabei keine Konfrontation.



Die Angst Deutschlands vor einer Wiederwahl Trumps



In der EU würden die Alarmglocken laut. Deutschland sei mit einer Exportquote, die die Hälfte seines BIP ausmache, äußerst verwundbar. Im Jahr 2022 seien die Exporte in die USA um 28 Prozent auf über 156 Milliarden Euro gestiegen. Laut einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) könnte eine Wiederwahl Trumps einen Verlust von bis zu 150 Milliarden Euro für die deutsche Wirtschaft bedeuten. Letztendlich würden Strafzölle eine Kettenreaktion auslösen: weniger Exporte und niedrigere Investitionen seien die Folge.



Trump habe auch eine klare Drohung an die EU gerichtet, sie nicht mehr zu verteidigen. Er fordere von den NATO-Mitgliedern, das Ziel von 2 Prozent des BIP für Verteidigungsausgaben einzuhalten. Nur 11 der 32 Mitglieder würden bisher diese Anforderung erfüllen, wobei Deutschland mit weniger als 1,6 Prozent deutlich unter dem Ziel liege. Für das Jahr 2024 plane Deutschland erstmals seit drei Jahrzehnten, diese Ausgaben auf über 2 Prozent zu erhöhen.

Die Tatsache, dass die Europäische Union einen beträchtlichen Teil ihres Bedarfs an Flüssigerdgas (LNG) aus den Vereinigten Staaten beziehe, verdeutliche eine starke Abhängigkeit von den USA im Energiesektor. Diese Abhängigkeit könnte sich auf politischer Ebene als problematisch erweisen. (25.03.2024/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Obwohl der nächste US-Präsident erst im November feststeht und sein Amt nicht vor Januar 2025 antritt, deuten der Super Tuesday und Umfragewerte darauf hin, dass Trump möglicherweise ein zweites Mal ins Weiße Haus gewählt wird, so die Experten von eToro.Im Rahmen seiner Wahlkampagne seien bereits Strafzölle angekündigt worden, was auf potenzielle Handelskonflikte hinweise. Für Deutschland, das eine stärkere Abhängigkeit von Exporten in die USA aufweise als je zuvor, könnten diese Ankündigungen verheerende Auswirkungen haben.Konfrontation statt Kompromiss