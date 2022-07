Bonn (www.aktiencheck.de) - Die anhaltende Inflation und die zunehmend zu Zinserhöhungen neigenden Währungshüter haben die Furcht vor einer nahenden Rezession genährt, so die Analysten von Postbank Research.



Amerikanische Verbraucher, die fast 70% zum BIP beitragen würden, würden ihre wirtschaftliche Lage zunehmend düster sehen. Das vom Conference Board gemessene Verbrauchervertrauen dürfte sich im Juli weiter verschlechtert haben. Laut einiger Ökonomen befinde sich die US-Wirtschaft dann auch bereits in einer technischen Rezession. Auf Jahresbasis sei das BIP-Wachstum auf Grund eines gigantischen Handelsdefizits in Q1 negativ geworden und Schätzungen der Atlanta FED würden auf eine schrumpfende Wirtschaft in Q2 verweisen. Im Gegensatz dazu würden Konsensschätzungen im letzten Quartal eine leichte Expansion erwarten. Wenn am kommenden Donnerstag dann Klarheit herrsche, könnten die Märkte auch eine ungünstige Analyse gelassen hinnehmen, nachdem die Unternehmenszahlen im Q2 bisher robust gewesen seien.



Eine technische Rezession werde wahrscheinlicher. Aber robuste Unternehmensgewinne könnten die Märkte stützen. (Ausgabe vom 25.07.2022) (26.07.2022/ac/a/m)



