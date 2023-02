Zwar seien die sogenannten Überschussersparnisse aus der Corona-Zeit - also die Ersparnisse, die durch Staatshilfen in den Jahren 2020 und 2021 hätten aufgebaut werden können - zurückgegangen. Es bedürfte aber noch eines weiteren knappen Jahres, um sie komplett aufzubrauchen. Alles in allem seien die Vorzeichen daher nicht so schlecht, dass der Konsum der privaten Haushalte stabil bleibe, wenngleich durchaus von einer Abschwächung auszugehen sei. Die höheren Zinsen dürften aber die Investitionstätigkeit beeinträchtigen und dazu beitragen, dass die Wirtschaft per Jahresende in eine milde Rezession gleiten könnte.



Die derzeit guten Wachstumszahlen und die Aussicht auf eine nur milde Rezession würden die von den Analysten schon seit längerem vertretene Ansicht unterstützen, dass die Inflation sich eher zäh zurückentwickeln bzw. bis auf weiteres nicht die Zielgröße von 2% erreichen werde. Entsprechend seien die Spekulationen, dass die FED bereits in diesem Jahr die Leitzinsen senken könnte, nicht mehr so populär. Hingegen werde verstärkt diskutiert, dass die FED noch zwei oder mehr Zinsschritte machen könnte, nachdem sie die FED Funds Rate zuletzt auf 4,5 bis 4,75% angehoben habe.



Auch die Renditen der zehnjährigen T-Notes sollten noch etwas steigen. Die Inversion der Zinsstruktur dürfte dennoch zunehmen. Dies signalisiere eine Rezession, die nach Erachten der Analysten nicht sehr ausgeprägt ausfallen würden. Die Inflation werde daher zu hoch bleiben, sodass die FED ihren Leitzins nur leicht nach unten anpassen sollte.



Ein Risikofaktor stelle der politische Streit um die Anhebung der Schuldenobergrenze dar. Sollte dieser bis Juni nicht geklärt sein, dürfte es an den Bondmärkten zu erhöhter Volatilität kommen. (Ausgabe vom 24.02.2023) (28.02.2023/ac/a/m)





