Bonn (www.aktiencheck.de) - Die in den letzten Wochen veröffentlichten Wirtschaftsdaten zeichnen ein recht uneinheitliches Bild der Entwicklung in den USA, so die Analysten von Postbank Research.



In dieser Woche erhalte man mit den Zahlen zu den Stimmungsindikatoren (es werde ein Rückgang erwartet), dem Auftragseingang für langlebige Güter (man gehe von einem monatlichen Rückgang von fast 4% aus) und den Markit PMI-Zahlen für das Verarbeitende Gewerbe sowie den Dienstleistungssektor (im Oktober sei der expansive Wert von 50 knapp gehalten worden) erneut Informationen zur Konjunktursituation der US-Volkswirtschaft. Außerdem werde das Protokoll der letzten FED-Sitzung veröffentlicht, auf der die Zinssätze unverändert bei 5,25%-5,5% geblieben seien, was der Auslöser für die Aktienrallye im November gewesen sei. Die Analysten von Postbank Research denken, dass die US-Volkswirtschaft auf eine Verlangsamung zusteuert und schließen sogar eine leichte Rezession nicht aus, da sich der Konsum wahrscheinlich abschwächen wird, sobald die Faktoren wie hohes Lohnwachstum und überschüssige Ersparnisse nachlassen, die bislang das Wachstum gestützt haben.



Die wichtigsten Stimmungsindikatoren in den USA würden wahrscheinlich auf eine weiche Landung hindeuten. (20.11.2023/ac/a/m)





