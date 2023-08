Der durchschnittliche Stundenverdienst sei um 14 Cent gestiegen und die durchschnittliche Wochenarbeitszeit sei leicht zurückgegangen. Der Bericht habe auch Abwärtskorrekturen der Gesamtbeschäftigungszahlen für Mai und Juni außerhalb der Landwirtschaft um zusammen 49.000 enthalten.



• Non-Farm-Payrolls: 187k vs 200k erwartet (zuvor 209k)

• Arbeitslosenquote: 3,5% gegenüber 3,6% erwartet (zuvor 3,6%)

• Lohnwachstum (monatlich): 0,4% im Monatsvergleich gegenüber erwarteten 0,3% (zuvor 0,4%)

• Lohnwachstum (jährlich): 4,4% im Jahresvergleich gegenüber erwarteten 4,2% (zuvor 4,4%)



EUR/USD klettere nach der Veröffentlichung deutlich nach oben, starker US-Arbeitsmarkt erhöhe die Wahrscheinlichkeit von Zinserhöhungen in der nächsten Federal Reserve (FED)-Sitzung (im 15-Minuten Chart, Quelle: xStation5 von XTB).



