FED Bostic:



- "Wir befinden uns in einer Phase, in der die Gefahr einer übermäßigen Straffung der Geldpolitik besteht. Die FED sollte vorsichtig und geduldig, aber auch entschlossen sein."

- "Sollten die Fortschritte bei der Inflation unerwartet ins Stocken geraten, würde ich in aller Ruhe eine Zinserhöhung in Betracht ziehen."

- "Die Inflation ist unannehmbar hoch, aber es wurden erhebliche Fortschritte erzielt, und die jüngsten Daten sind vielversprechend. Ich erwarte, dass die Arbeitslosigkeit mit dem Rückgang der Inflation steigen wird, aber vielleicht nur auf 4%."

- "Ich bin entschlossen, den Kurs der Politik erst dann zu ändern, wenn ich sicher bin, dass wir die Inflation auf 2% senken werden."

- "Ich gehe davon aus, dass es frühestens in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 zu Zinssenkungen kommen wird. Ich rechne nicht mit einer Zinserhöhung im September."



FED Goolsbee:



- "Ich werde mich nicht auf ein FOMC-Votum im September festlegen, ich will mehr Beweise für eine nachlassende Inflation, um den Zyklus zu beenden."

- "Ich beobachte genau, wie sich die Kerninflation bei Waren entwickelt. Die JOLTS-Daten deuten auf einen starken Arbeitsmarkt hin, der in eine ausgeglichenere Phase übergeht."

- "Wie lange die FED die Zinsen beibehalten muss oder wann sie sie senken wird, hängt davon ab, ob sie die Inflation senken kann, ohne eine Rezession auszulösen."

- "Wir müssen nachhaltige und stetige Fortschritte bei der Inflation sehen, ich bin mäßig optimistisch."

- "Der Weg zur Senkung der Inflation ohne eine schwere Rezession ist steinig, aber bis jetzt funktioniert er." (02.08.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die gestrige Entscheidung von Fitch, das US-Rating auf AA+ herabzustufen, hat bisher keine sehr starke Reaktion an den Märkten ausgelöst, obwohl der vorherrschende Trend der Risikoaversion offensichtlich ist, so die Experten von XTB.Der US-Dollar profitiere davon - der USDIDX-Index setze seine Rally fort. Der ADP-Beschäftigungsbericht für den privaten Sektor in den USA sei mit 324.000 deutlich stärker ausgefallen als erwartet (190.000). Er deute auf einen weiteren Anstieg der Löhne hin, ohne dass die Arbeitslosigkeit nennenswert zunehme - die Ausgaben der US-Haushalte dürften auf einem recht hohen Niveau bleiben. Der US-Dollar gelte als einer der "sicheren Häfen", in den u. a. Barmittel aus börsengehandelten Fonds und Aktien abgezogen würden. Darüber hinaus habe BofA Research seine Prognose für das reale BIP-Wachstum in den USA für 2023 von zuvor 1,5% auf 2% angehoben.