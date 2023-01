Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Zahl der Amerikaner, die in der Woche, die am 31. Dezember endete, Arbeitslosenunterstützung beantragten, sank auf 204.000, so die Experten von XTB.Der gleitende Vier-Wochen-Durchschnitt, der die Schwankungen von Woche zu Woche herausrechne, sei von 220.500 auf 213.7500 gesunken.Der EUR/USD (ISIN EU0009652759/ WKN 965275) habe seine Abwärtsbewegung fortgesetzt und sei unter die lokale Unterstützung bei 1,0580 gefallen. Wenn die derzeitige Stimmung anhalte, könnte sich die Abwärtsbewegung in Richtung 1,0520 fortsetzen. (05.01.2023/ac/a/m)