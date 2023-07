Nun sei die Korrelation zwischen den ISM-Indices und dem Bruttoinlandsprodukt (BIP) nicht so eng wie man sich das wünschen würde, auch außerhalb "spezieller" Perioden wie der Pandemie. Zudem würden die Indices in erster Linie eine Indikation für die Vorjahresrate des BIP geben, nicht für die eigentlich spannendere Quartalsdynamik. Unsere Modelle zeigen, dass der Industrie-Index in Q2 unterhalb des Modellbandes liegt, d.h. er eigentlich zu niedrig ist für das BIP-Wachstum, so die Analysten der Helaba. Seit 1990 habe es ähnliche Episoden nur sechsmal gegeben. Sie seien stets kurz und drei von ihnen mit den Rezessionen von 1990/91, 2001 und 2007-09 verbunden gewesen. Die anderen drei Fälle seien der "mid-cycle slowdown" von 1995/96, die Asien-/ Russland-/LTCM-Krise 1997/98 und der Abschwung 2019, in der Folge von Donald Trumps Handelskrieg gegen China gewesen. Anders formuliert: In der Hälfte der ähnlichen Fälle habe die Industrie die Gesamtwirtschaft in eine Rezession gezogen, in der anderen Hälfte habe sich diese im Nachhinein als widerstandsfähig erwiesen.



Der Dienstleistungs-Index liege im Schnitt des Q2 relativ zum gemeldeten BIP ebenfalls vergleichsweise niedrig, nahe dem unteren Rand des Modellkorridors. Der oben genannte, von ihm implizierte Anstieg des BIP um 1,4% seien für die US-Wirtschaft kein Grund zum Feiern. Gemessen an unseren Wachstumsprognosen sollten beide sektorale Indikatoren sich in absehbarer Zeit erholen - selbst wenn wir mit unserer Erwartung einer milden Rezession im zweiten Halbjahr Recht behalten, so die Analysten der Helaba. Im Juli würden die Analysten bei den Dienstleistungen allerdings mit einer leichten Gegenbewegung zum Sprung im Juni rechnen. In der Industrie dürfte sich die Stimmung nur marginal verbessert haben.



Am Freitag folge der Arbeitsmarktbericht für Juli. Die Quote verharre nahe ihres 50-Jahres-Tiefs. Die Löhne würden zu stark steigen, um mit dem Inflationsziel der FED von 2% vereinbar zu sein und die Beschäftigung lege im Dreimonatsschnitt weiter um rund 250.000 pro Monat zu. Für Juli würden die Analysten hier einen geringeren Anstieg erwarten - aber eine ähnliche Prognose habe sich in den vergangenen Monaten mehr als einmal als verfrüht herausgestellt. Die Abkühlung am Arbeitsmarkt schreite bislang sehr graduell voran - trotz der rekordverdächtigen Straffung der Geldpolitik seit Anfang 2022. (28.07.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Einkaufsmanagerindices des ISM - aus unserer Sicht die besten, schnell verfügbaren Konjunkturindikatoren für die USA - zeichnen derzeit das Bild einer "two-speed-economy", so die Analysten der Helaba.Der Index für das Verarbeitende Gewerbe verharre schon seit November im Kontraktionsbereich und habe im Juni ein neues zyklisches Tief markiert. Hingegen signalisiere der Index für die Dienstleistungen - unter starken Schwankungen - fortgesetzte Expansion. Die beiden Phasen, in denen der Dienstleistungs-Index sehr nahe bei 50 notiert habe - Dezember und Mai - hätten sich nicht als Einstieg in die Rezession, sondern als Ausreißer erwiesen. Laut ISM passe der Industrie-Index vom Juni zu einem jährlichen Wachstum von -1%, der Dienstleistungs-Indikator zu 1,4%.