Hamburg (www.aktiencheck.de) - Seit Anfang des Jahres hat die USA ihre Schuldengrenze erreicht, nun muss ein neuer Beschluss her, in dem eine höhere Grenze festgelegt wird, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.



Die Republikaner, die die Mehrheit im Repräsentantenhaus besitzen würden, würden fordern, damit sie Budgetkürzungen in Höhe von 150 Milliarden US-Dollar in nicht verteidigungsbezogene Programme für das Fiskaljahr 2024 zustimmen würden. Dahingegen beharre die US-Regierung darauf, dass es eine Anhebung des Schuldenlimits geben müsste, ohne dass man sich vorher über die Ausgaben für das kommende Fiskaljahr einige.



Im Rahmen dieser Debatte und Uneinigkeit seien die Kreditausfallversicherungen von US-Schulden angestiegen, was auch die Unsicherheit am Markt widerspiegle. Zudem habe US-Präsident Joe Biden weiter angefügt, dass man bereits Anfang Juni mit ersten Schuldenausfällen rechnen würde, wenn die Schuldenobergrenze nicht bald angehoben werde. (Ausgabe vom 20.04.2023) (21.04.2023/ac/a/m)





