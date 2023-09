Für Marko Behring, Leiter Asset Management der Fürst Fugger Privatbank, sei die Frage nach einer sanften oder harten Landung mit Fakten zu beantworten: "Die zukünftige Entwicklung der Aktienmärkte hängt maßgeblich von den konjunkturellen Frühindikatoren und den Makrodaten der nächsten drei bis sechs Monate ab." Dann würde sich entscheiden, welches Szenario eintrete.



Ein Beispiel: Noch sei der US-Arbeitsmarkt robust und eine Verschlechterung gehe nur sehr langsam vonstatten. Sollte die Arbeitslosenrate in den USA allerdings steigen und der Dienstleistungssektor sich rückläufig entwickeln, dann würde es bereits schwierig mit einer weichen Landung. "Unter der Oberfläche zeigt der amerikanische Arbeitsmarkt erste Anzeichen von Schwäche", meine Marko Behring. Ein Anzeichen sei etwa die nachträglichen Anpassungen nach unten bei den Beschäftigungszahlen in der Privatwirtschaft seit Jahresanfang.



Diese Entwicklung vollziehe sich aber relativ gemächlich und gebe (noch) keinen Anlass zur Sorge. Jedenfalls nicht für das kurzfristige Bild, so Behring: "Trotz der etwas schwächer tendierenden Aktienmärkte sehen wir Chancen für eine Jahresendrallye." Statistisch gesehen seien die ersten 90 Tage nach der letzten Zinsanhebung für den Aktienmarkt nicht ungünstig. Außerdem beginne ab Oktober die saisonal positive Phase für Aktien.



Vor diesem Hintergrund könne man sich also durchaus einen gewissen Grundoptimismus bewahren - allerdings unter einem Vorbehalt, wie Marko Behring erkläre: "Wir bleiben grundsätzlich positiv - es sei denn, die US-Arbeitslosenrate steigt über 4 Prozent und dem Dienstleistungssektor geht die Luft aus." Dies sei dann der Fall, wenn der ISM Einkaufsmanagerindex im Dienstleistungssektor unter die magische Grenze von 50 Punkten falle. Diese makroökonomischen Bedingungen erwarte Behring jedoch frühestens zum Jahresende oder Anfang 2024. (28.09.2023/ac/a/m)







