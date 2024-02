Bonn (www.aktiencheck.de) - Nach einer Woche im Zeichen von Inflation und Einzelhandelsumsätzen sehen die Analysten von Postbank Research einigen wichtigen US-Daten entgegen.



Nach dem Feiertag "President's Day" am Montag werde am Dienstag der Leading Index veröffentlicht, bei dem der Konsens einen Rückgang von -0,1% im Dezember auf -0,3% erwarte. Am Mittwoch werde das Protokoll der letzten FOMC-Sitzung veröffentlicht. Die Analysten würden mit Hinweisen darauf rechnen, ob Zinssenkungen bevorstünden oder nicht. Am Donnerstag werden die Analysten von Postbank Research die S&P Global Einkaufsmanagerindices aufmerksam verfolgen, nachdem die Januar-Zahlen, die alle im expansiven Bereich gelegen hätten, positiv überrascht hätten. Nach den Daten zu den Einzelhandelsumsätzen und der Industrieproduktion in der vergangenen Woche könnte ein leichter Abwärtstrend zu verzeichnen sein. Die Analysten würden auch die Verkäufe bestehender Eigenheime im Auge behalten, bei denen der Konsens nach dem Rückgang im Dezember einen starken Aufschwung erwarte. Gegenüber dem Vormonat würden wir uns von -1,0% auf +4,9% bewegen, was in Anbetracht der besseren Wetterbedingungen plausibel erscheint, so die Analysten von Postbank Research.



In dieser Woche stehen in den USA wichtige Datenveröffentlichungen an und das Sitzungsprotokoll der FED wird veröffentlicht, in dem wir Signale für die nächsten Zinssenkungen erhalten könnten, so die Analysten von Postbank Research. (19.02.2024/ac/a/m)



