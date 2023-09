Die Stärke der Verbraucher und der Unternehmen habe auch zu einem überhitzten Arbeitsmarkt beigetragen, auf dem viele neue Arbeitsplätze geschaffen worden seien und die Arbeitslosenquote mit 3,6 Prozent fast den niedrigsten Stand seit 50 Jahren erreicht hätte. "Rezessionen sind fast immer mit einem breit angelegten Arbeitsplatzabbau verbunden", halte Mohr fest. "Davon sind wird aktuell jedoch weit entfernt."



"Eine inverse Zinskurve gilt als der zuverlässigste Indikator für eine bevorstehende Rezession. Und tatsächlich ist in den letzten 50 Jahren jeder US-Rezession eine inverse Zinskurve vorausgegangen", sage Mohr. Aktuell sei die Zinskurve in den USA so stark invertiert wie seit den frühen 1980er Jahren nicht mehr. Viele Wirtschaftswissenschaftler und Anleger am Anleihemarkt seien deshalb davon überzeugt, dass eine Rezession in den nächsten ein bis zwei Jahren unvermeidlich sei. "Diese Ansicht könnte jedoch falsch sein", sage Mohr. "Grund ist die hohe Inflation." Sie habe ein Niveau erreicht, das die US-Wirtschaft seit den 1980er Jahren nicht mehr erlebt habe.



"Die FED hat deutlich gemacht, dass die Inflationsbekämpfung ihre Priorität ist, und sie scheint sich ihrem Ziel auch anzunähern: Lag die Inflation vor einem Jahr noch bei 9,1 Prozent, waren es im Juni nur noch 3 Prozent - ein bemerkenswerter Rückgang in nur zwölf Monaten", so Mohr. Aus seiner Sicht bedeute das, dass die FED die Zinssätze in den kommenden Monaten senken könnte, nicht weil sie eine Rezession erwarte, sondern weil sie ihrem erklärten Ziel von zwei Prozent Inflation nahe sei.



"Eine inverse Zinsstrukturkurve heißt nichts anderes, als dass der Markt vorhersagt, dass der Leitzins heute höher und morgen niedriger sein wird", erkläre Mohr. "Sie sagt nicht eine bevorstehende Rezession voraus, sondern nur, dass die Inflation in Zukunft niedriger sein wird und die FED daher in der Lage, ihren Zinserhöhungszyklus zu beenden. Wenn die Inflation wieder auf 2 Prozent ansteigt, ist eine inverse Zinskurve wiederum ein guter Indikator für ein rückläufiges Wirtschaftswachstum und ein steigendes Rezessionsrisiko."



Viele Anleger hätten ihre Portfolios für eine Rezession positioniert, wie die massive Umschichtung in liquide Mittel in den letzten zwei Jahren zeige. Nach Angaben des Investment Company Institute, einem Verband für regulierte Investmentfonds, habe sich das in solchen konservativen Anlagen gehaltene Vermögen zum 30. Juni 2023 auf über 5,4 Billionen US-Dollar belaufen. "Anfang des Jahres waren viele Anleger sehr besorgt über eine bevorstehende US-Rezession", sage Mohr. "Aber ich würde sagen, dass die Wahrscheinlichkeit dafür mittlerweile bei unter 50 Prozent liegt."



Vor diesem Hintergrund ziehe der Experte nun Investitionen in Unternehmen in Betracht, die traditionell von Rezessionssorgen betroffen seien, sich aber in der Vergangenheit als widerstandsfähig erwiesen hätten - insbesondere in der Erholungsphase nach der Corona-Pandemie. Der Nachholbedarf nach der Pandemie sei beispielsweise vielen Unternehmen in der Reise- und Freizeitbranche sowie in der Luft- und Raumfahrt zugutegekommen. Auch die Halbleiter-, Chemie- und Ölindustrie seien interessant. Sie hätten zuletzt mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen, doch nun zeichne sich eine Trendwende ab.



"Es ist ein bisschen wie in Samuel Becketts "Warten auf Godot": Alle warten auf jemanden, der nie erscheint. Viele Unternehmen hatten in Erwartung eines Abschwungs begonnen, vorsichtig zu agieren. Gleichzeitig fing die Fed an, die Zinsen zu erhöhen. Als Folge davon gibt es jetzt weniger Unwuchten in der Wirtschaft. Es gibt also weniger Dinge, die von nun an schief gehen könnten", so Mohr. "In diesem Umfeld konzentriere ich mich auf Branchen, die nicht länger auf eine wirtschaftliche Schwäche warten, die vielleicht nie eintreten wird." (22.09.2023/ac/a/m)







Los Angeles (www.aktiencheck.de) - Was ist aus der weithin vorhergesagten Rezession geworden, die die US-Wirtschaft in diesem Jahr treffen sollte? Sie ist eingetreten. Nur eben nicht in allen Sektoren der US-Wirtschaft gleichzeitig. Dieser Ansicht ist Matthias Mohr, Managing Director Financial Intermediaries Germany & Austria bei Capital Group.Verschiedene Sektoren hätten zu unterschiedlichen Zeitpunkten einen Abschwung erlebt. Dank dieses seltenen Falles einer "rollierenden" Rezession könnten die USA in diesem und im nächsten Jahr möglicherweise gar keine traditionelle Rezession erleben - trotz des doppelten Drucks einer hohen Inflation und hoher Zinssätze. Was bedeute das für Anleger?"Die Anzeichen verdichten sich, dass wir in den USA keine Rezession auf breiter Basis erleben werden", sage Mohr. "Was wir stattdessen sehen, sind Mini-Rezessionen in verschiedenen Branchen zu verschiedenen Zeiten." So sei beispielsweise der Wohnungsbau im vergangenen Jahr stark zurückgegangen, nachdem die US-Notenbank FED begonnen habe, die Zinsen aggressiv anzuheben. Zu einem bestimmten Zeitpunkt im Jahr 2022 sei der Verkauf bestehender Häuser um fast 40 Prozent eingebrochen. "Jetzt sieht es so aus, als ob sich der Wohnimmobilienmarkt zu erholen beginnt, während in anderen Bereichen der Wirtschaft, wie zum Beispiel bei Gewerbeimmobilien, eine Abwärtsspirale beginnt", erkläre Mohr. "Da immer mehr Menschen von zu Hause aus arbeiten, sind die Aussichten für Büroimmobilien besonders beunruhigend."Auch die Halbleiterindustrie sei im Jahr 2022 von unterbrochenen Lieferketten und einer geringeren Nachfrage nach Computerchips geplagt worden. Das habe die Aktien von Unternehmen dieser Branche in den Keller sinken lassen. In diesem Jahr habe sich das Geschäft jedoch stabilisiert, die Nachfrage sei zurückgekehrt und die Aktien von Unternehmen aus der Halbleiterbranche würden die Rally an den globalen Aktienmärkten anführen.Tatsächlich habe die US-Regierung kürzlich gemeldet, dass die US-Wirtschaft im zweiten Quartal mit einer jährlichen Rate von 2,4 Prozent gewachsen sei. Diese Rate liege deutlich über den Konsensschätzungen sowie über dem Wachstum von zwei Prozent im ersten Quartal 2023. "Das überraschend starke Wachstum wird von stabilen Verbraucherausgaben und drastisch gestiegenen Unternehmensinvestitionen getragen, die auf Jahresbasis um 7,7 Prozent zugenommen haben", sage Mohr.