Linz (www.aktiencheck.de) - Erfreuliche Nachrichten aus den USA: Die First Citizens Bank (ISIN: US31946M2026, WKN: A0YG4D, NASDAQ-Symbol: FCNCA) übernimmt die insolvente Silicon Valley Bank (SVB) (ISIN: US78486Q1013, WKN: A0ET46, Ticker-Symbol: SV4, NASDAQ-Symbol: SIVB) mitsamt Einlagen, Krediten und Vermögen (ca. 72 Mrd. US-Dollar), so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Sämtliche Filialen w[rden künftig unter dem Namen First Citizens Bank laufen und Kunden der SVB würden automatisch übernommen.



Für EUR/USD würden aktuell Kurse zwischen 1,0790 bis 1,0820 erwartet. (28.03.2023/ac/a/m)



