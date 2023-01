Der Philadelphia FED Index für das Verarbeitende Gewerbe sei im Januar auf -8,9 von -13,8 im Dezember gestiegen und habe damit unter den Markterwartungen von -11,0 gelegen.



Die Wohnbaubeginne für Dezember hätten bei 1,382 Millionen gelegen, verglichen mit den Marktschätzungen von 1,359 Millionen. Die Baugenehmigungen hätten mit 1,33 Millionen deutlich unter den Erwartungen von 1,37 Millionen gelegen.



EUR/USD (ISIN EU0009652759/ WKN 965275) zeige sich von den heutigen Daten eher unbeeindruckt. Das Paar werde weiterhin um die Marke von 1,8000 gehandelt.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link. (19.01.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Zahl der Amerikaner, die in der am 14. Januar zu Ende gegangenen Woche Arbeitslosenunterstützung beantragten, lag bei 0,190 Millionen, verglichen mit 0,205 Millionen in der Vorwoche, so die Experten von XTB.Der heutige Wert habe deutlich unter den Markterwartungen von 0,214 Millionen gelegen.