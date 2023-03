Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Zahl der Amerikaner, die in der am 25. Februar zu Ende gegangenen Woche Arbeitslosenunterstützung beantragten, lag bei 0,190 Millionen, verglichen mit 0,192 Millionen in der Vorwoche, so die Experten von XTB.EUR/USD (ISIN EU0009652759/ WKN 965275) falle heute und die Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung hätten den Bären weiteren Auftrieb gegeben. Das Hauptwährungspaar sei unter die Marke von 1,06 gefallen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link . (02.03.2023/ac/a/m)