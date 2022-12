Inzwischen habe die Regierung von Joe Biden den Inflation Reduction Act durchgesetzt, ein ehrgeiziges Programm, das Investitionen und den Einsatz sauberer Energie vorantreiben solle.



Die Experten von Janus Henderson Investors würden nicht mit einer baldigen Überwindung der Differenzen zwischen den Verfechtern und den Skeptikern von ESG rechnen. Vielmehr dürfte sich die Polarisierung 2023 noch verschärfen.



Doch was sei ESG wirklich? Zum einen sei ESG kein einheitlicher Ansatz, sondern ein Überbegriff für verschiedene Strategien, die zum Teil auf finanziell relevanten Kennzahlen und zum Teil auf den Wertvorstellungen des Anlegers beruhen würden. ESG-Ansätze könnten einzeln oder in Kombination verwendet werden (z.B. Ausschlussverfahren und ESG-Integration). Entscheidend sei, dass die Anleger die Merkmale des gekauften Produkts verstünden. Zum anderen würden Untersuchungen zeigen, dass ESG-Risiken finanzielle Risiken seien. Daher sollte die Einbeziehung von ESG-Aspekten eine ganzheitlichere Bewertung der Risiken und Chancen eines Investments erlauben. Die Zunahme von ESG-Investitionen in den letzten Jahren spiegele teilweise auch die notwendige Bewältigung existenzieller, systematischer Nachhaltigkeitsherausforderungen wie Klimawandel und Umweltverschmutzung wider. Diese Herausforderungen würden nicht verschwinden.



Angesichts der hohen Energiepreise und möglicher Stromausfälle sei die Neubewertung von ESG jedoch verständlich. Die unterdurchschnittliche Performance von ESG-Fonds und -Strategien werfe die Frage auf, welche Rolle die Investmentmanagementbranche bei der Förderung der Energiesicherheit und einer erfolgreichen Energiewende zur Bewältigung des Klimawandels spiele. Dies seien heikle Themen und es verwundere nicht, dass inmitten all der Ungewissheit eine hitzige Debatte stattfinde. Eben diese Debatte, über die Rolle von ESG - Stärken, Grenzen und eventuellen Kompromissen - sei von entscheidender Bedeutung, insbesondere in Zeiten der Uneinigkeit.



Die jüngsten Ereignisse würden vermuten lassen, dass sich die Verbreitung von ESG unter US-Investoren verlangsamen werde. Eine aktuelle Umfrage von PwC unter 250 institutionellen Anlegern und Vermögensverwaltern weltweit mit einem Gesamtvermögen von 60 Billionen US-Dollar - fast der Hälfte des weltweit verwalteten Vermögens (AUM) - zeige jedoch, dass mehr und nicht weniger ESG-Investitionen geplant seien. Laut der Studie würde sich das ESG-Vermögen in Nordamerika im Basisszenario von 2021 bis 2026 auf über 10,5 Billionen US-Dollar mehr als verdoppeln. 81% der institutionellen Anleger würden planen, ihre ESG-Investitionen in den nächsten zwei Jahren zu erhöhen.



Die Studie prognostiziere außerdem, dass das ESG-Anlagevermögen in Europa um 53% auf 19,6 Billionen US-Dollar ansteigen werde. Das schnellste prozentuale Wachstum werde bei den Anlegern im asiatisch-pazifischen Raum (APAC) erwartet, mit mehr als einer Verdreifachung der ESG-Anlagevermögen auf 3,3 Billionen US-Dollar 2026.



Das Ergebnis der Zwischenwahlen in den USA sei für den weiteren Verlauf der Ereignisse entscheidend. Die Demokraten hätten die Kontrolle über den Senat behalten, aber die Republikaner würden über eine knappe Mehrheit im Repräsentantenhaus verfügen. Dieses Ergebnis werde die künftige ESG-Regelung und ihre Einführung in den USA durchaus beeinflussen.







