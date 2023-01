Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der S&P Global US Services PMI wurde im Dezember von einem vorläufigen Wert von 46,2 auf 44,70 nach unten korrigiert und lag damit über den Markterwartungen von 44,4, so die Experten von XTB.



Der Wert deute weiterhin auf einen sechsten Monat in Folge mit rückläufigen Dienstleistungsaktivitäten hin. Die geringere Geschäftstätigkeit sei allgemein einem weiteren Rückgang der Neuaufträge zugeschrieben worden, da die Kundennachfrage aufgrund der Auswirkungen höherer Zinssätze und Inflation nachgelassen habe. Auch die neuen Exportaufträge seien angesichts der weltweiten wirtschaftlichen Unsicherheit und der hohen Inflation in wichtigen Exportmärkten zurückgegangen. Die Schaffung von Arbeitsplätzen sei insgesamt nur geringfügig gewesen, da Kosteneinsparungsinitiativen und Entlassungen die Neueinstellungen belastet hätten. (05.01.2023/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.