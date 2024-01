Die Analysten hätten Branchen und Regionen mit überzeugenden Wachstumschancen in einer schwächelnden Konjunktur identifiziert. In den USA handle es sich um Dienstleistungen für Verbraucher, IT und Nicht-Basiskonsumgüter, in Europa um Konsumgüter sowie Industrie und in Asien um Aktienmärkte, wo das gesamtwirtschaftliche Wachstum im Vergleich zur restlichen Welt stark sei (Indien, Südkorea, Japan).



Auf dem diesjährigen Weltwirtschaftsforum hätten vier Themen im Mittelpunkt gestanden: Sicherheit und Kooperation in einer gespalteten Welt, Wachstum und Arbeitsplätze für ein neues Zeitalter, künstliche Intelligenz als treibende Kraft für Wirtschaft und Gesellschaft sowie eine langfristige Strategie für Klima, Natur und Energie. Die Analysten würden davon ausgehen, dass diese Themen künftig prägend sein würden. Die Analysten würden die Portfolios ihrer Kunden aktiv auf den Kapitalmärkten managen und dabei die wichtigsten langfristigen Themen berücksichtigen. Kurzfristig würden die Analysten ihr Augenmerk allerdings auf die Berichtssaison richten, die in den nächsten Tagen Fahrt aufnehmen dürfte.



2023 sei eine Belastungsprobe für Small-Cap-Anleger gewesen. Nach zehn Handelsmonaten habe der Russell 2000 bei -5% (in USD) gestanden und nur drei Branchen hätten positive Renditen erzielt: Energie (+11%), Industrie (+5,5%) und IT (+2%). Allerdings habe sich die Durchhaltetaktik bezahlt gemacht, weil der Russell die Talsohle Ende Oktober mit einem Plus von 26% hinter sich gelassen habe und das Jahr mit einem soliden Gesamtgewinn von 16% beendet habe. Anleger würden sich jetzt fragen, ob die Markterholung, in welcher der Russell den S&P 500 um rund 10 Prozentpunkte habe übertreffen können, der Beginn einer nachhaltigen Entwicklung oder nur eine vorübergehende Rally sei.



Da amerikanische Small Caps stärker auf Binnenwirtschaftswachstum reagieren würden als Large Caps, hätten sie bei Aufhellung der Konjunkturaussichten stärker zugelegt. Im weiteren Verlauf rechnen die Analysten von Postbank Research aber nicht mit verbesserten Prognosen und weiteren Wachstumsschüben für Small Caps. Ihre eigenen Prognosen würden von einem BIP-Wachstum unter 1% ausgehen. Die jüngste überdurchschnittliche Performance zyklischer Werte gegenüber defensiven Aktien lasse vermuten, dass der US-amerikanische Aktienmarkt eine wirtschaftliche Expansion von über 2% einpreise, was aktuell doch sehr optimistisch anmute.







Die jüngste Inflationsentwicklung in den USA wurde von den Märkten mit Kursausschlägen begrüßt, so die Analysten von Postbank Research.Eigentlich eine gute Nachricht, denn bei einer Konsolidierung auf hohem Niveau könnten sich die Märkte auf die nächste Kursrally vorbereiten. Bei potenziellen Rücksetzern wären wir geneigt, uns am Aktienmarkt weiter zu engagieren, so die Analysten von Postbank Research. Die negative Marktreaktion auf höhere Inflationsdaten sei rasch verpufft und gebe den Börsianern Zuversicht, dass sich der Marktfokus auf Wachstumschancen verschiebe.