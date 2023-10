Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Immobilienbranche in den USA sieht sich mittlerweile in einer ausgeprägten Krise aufgrund von (weiter) hohen Zinsen und einer damit einhergehender Nachfrageschwäche, so die Analysten der Nord LB.



Nach einem im Sommer zunehmend freundlicher erscheinenden Häusermarkt stelle sich mittlerweile eine gewissen Katerstimmung ein und die Achterbahnfahrt gehe weiter. Die Inflation bleibe hartnäckiger als erwartet. Der Silberstreif am Horizont: Die Inflation gehe trotzdem zurück, wenn auch im Schneckentempo. In dem durchaus angespannten Immobilienmarkt müssten die Marktteilnehmer nun aber das Szenario Higher-for-Longer stärker und stärker fürchten. Interventionen der Branchenverbände würden die hohe Nervosität in der Bauwirtschaft zeigen. (17.10.2023/ac/a/m)

