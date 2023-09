Zunächst sei die Kontraktion im Jahr 2020 von -2,8% auf -2,2% revidiert worden, ohne dass der folgende Aufschwung in gleichem Maße nach unten korrigiert worden sei. Insgesamt sei das aktuelle Niveau des Bruttoinlandsproduktes (BIP) damit nun höher als vorher. Der Inflationsschub 2021/2022 werde dadurch noch einmal etwas nachvollziehbarer. Für das laufende Jahr sei das Wachstum im ersten Quartal angehoben worden, so dass ein gewisser Druck zu einer Aufwärtsrevision des Jahreswertes entstanden sei. Darüber hinaus sehe das dritte Quartal auf Basis der laufenden Monats- und Wochendaten nun deutlich besser aus als noch im August - vor allem der private Konsum dürfte mit einer annualisierten Vorquartalsrate von über 3% wieder Fahrt aufgenommen haben. Die Analysten der Helaba würden daher ihre Schätzung für das dritte Quartal merklich anheben.



Weiterhin spreche einiges für eine spürbare Abkühlung im Winterhalbjahr. Hier sei neben dem wohl eher kurzfristigen Effekt des laufenden Streiks in der Automobilbranche vor allem der dauerhafte Entzug von fiskalpolitischem Stimulus (weniger Transfers und Studentenkredite müssten wieder bedient werden) zu nennen. Gleichzeitig kühle sich der Arbeitsmarkt ab und die Überschussersparnis der Haushalte sei bald aufgebraucht - trotz einer nun höher ausgewiesenen aktuellen Sparquote. Auch mit einem schwachen 4. Quartal ergebe sich für 2023 aber ein wahrscheinlicher Wachstumswert von 2% (bisher: 1,7%).



Für 2024 würden die Analysten der Helaba bei dem Szenario eines schwachen Starts ins Jahr bleiben, dem eine graduelle Erholung folge, vor allem, weil der Gipfel des Bremseffektes durch die geldpolitische Straffung überschritten sein sollte. Eine niedrigere Teuerung stärke die Realeinkommen. Auch für 2024 rechnen würden die Analysten der Helaba jetzt mit einem etwas höheren durchschnittlichen Wachstum als bisher gedacht rechnen (1,3% statt 1%).



Die Daten der Berichtswoche dürften das uneinheitliche Konjunkturbild der vergangenen Wochen bestätigen. Während die Stimmung im Verarbeitenden Gewerbe auch im August im Kontraktionsterritorium geblieben sein dürfte, zeige der ISM-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor mit 53 bis 54 Punkten nach wie vor ein verhaltenes Wachstum von knapp 1,5% an.



Der Arbeitsmarkt kühle sich weiter ab, wenn auch deutlich langsamer, als aufgrund der massiven geldpolitischen Straffung zu erwarten wäre. Im August dürfte die Arbeitslosenquote einen Teil ihres Anstiegs im Juli wieder gutmachen (3,7% nach 3,8%). Der Beschäftigungsaufbau sollte im August mit 150.000 seinen längerfristigen Abwärtstrend fortgesetzt haben. Jenseits der Schwankungen der volatilen Monatswerte sei die Abkühlungstendenz hier klar erkennbar. (29.09.2023/ac/a/m)







