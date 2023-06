Bonn (www.aktiencheck.de) - In dieser Woche stehen in den USA Veröffentlichungen zahlreicher makroökonomischer Daten an, so die Analysten von Postbank Research.Die endgültige Schätzung des Bruttoinlandsprodukts für das erste Quartal werde am Donnerstag veröffentlicht und dürfte kaum Auswirkungen auf die Märkte haben. Es werde mit einer weiteren Aufwärtsrevision von 1,3% auf 1,5% gerechnet. Obwohl sich die US-Wirtschaft in der ersten Jahreshälfte stärker als erwartet entwickelt habe, würden die Anzeichen für eine Rezession immer deutlicher, selbst auf dem Arbeitsmarkt: Die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung seien auf ein Niveau gestiegen, das zuletzt 2021 verzeichnet worden sei.Nach dem Rückgang im Mai würden die Analysten einen Anstieg des Verbrauchervertrauens und eine Aufwärtskorrektur der endgültigen Schätzung für das BIP des ersten Quartals erwarten. (26.06.2023/ac/a/m)