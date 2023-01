Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das US-Bruttoinlandsprodukt ist im vierten Quartal 2022 nach vorläufigen Angaben um 2,9% (qoq, ann.) angestiegen, so die Analysten der DekaBank.



Insgesamt habe das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2022 um 2,1% zugenommen. Im ersten Halbjahr sei die Volkswirtschaft von der sehr hohen Preisdynamik ausgebremst worden. Dies habe sich in der zweiten Jahreshälfte geändert, sodass die Volkswirtschaft wieder überdurchschnittlich gewachsen sei.



Nach der Preisbelastung folge die geldpolitische Belastung. In der kommenden Woche dürfte die FED das Leitzinsniveau erneut anheben. Möglicherweise sei dies aber der letzte Erhöhungsschritt in diesem Jahr. (27.01.2023/ac/a/m)



