Hamburg (www.aktiencheck.de) - Nachdem die Aktienmärkte lange Zeit die gestiegenen Zinsen ignoriert hatten, kam es zuletzt vor allem für US-Aktien zu einer Korrektur, Prof. Dr. Bernd Meyer, Chefanlagestratege und Leiter Multi Asset im Wealth and Asset Management bei Berenberg.Der S&P 500 sei letzten Donnerstag das erste Mal seit Mitte Januar unter den wichtigen 200-Tage-Durchschnitt gefallen, belastet durch zunehmende Probleme im US-Bankensektor und im Krypto-Bereich. Das könnte ein erstes Anzeichen dafür sein, dass sich die nachgelagerten Effekte der restriktiven Geldmarktpolitik langsam auch in der Realwirtschaft zeigen würden. Die spannende Frage bleibe, wie die FED in den nächsten Monaten auf das ambivalente Bild eines bis dato robusten US-Arbeitsmarkts bei zeitgleich schwächelnden Häusermarkt und weiter hohen Inflationsraten reagieren werde. Der Markt preise zwei weitere Zinserhöhungen der FED bis zum Sommer ein, ehe dann für den Winter die ersten Zinskürzungen erwartet würden. Die Experten von Berenberg bleiben breit und diversifiziert positioniert, mit einem leichten Aktienuntergewicht. Es dürfte dieses Jahr noch bessere Gelegenheiten geben, um Risikoanlagen wieder hochzufahren.In den nächsten zwei Wochen werde es geldpolitisch spannend. Am 16. März tage die EZB, am 22. März die FED und am 23. März die BoE. Die größte Zinsanhebung erwarte der Markt von der EZB mit 50 Basispunkten (Bp). Bei der FED dürften es eher 25 als 50 Bp und bei der BoE 25 Bp sein. Diesen Dienstag stünden die Arbeitsmarktdaten für Großbritannien (Jan.), die Industrieproduktion (Jan.) für Italien und die US-Inflationsdaten (Feb.) an. Am Mittwoch würden die Industrieproduktion (Feb.) der Eurozone und von China, die chinesischen Einzelhandelsumsätze (Feb.), der US-Einkaufspreisindex (Feb.), der Empire State Index (Feb.) und die US-Einzelhandelsumsätze (Feb.) veröffentlicht. Die US-Häusermarktdaten (Feb.) und der Philadelphia Fed Index (Feb.) würden am Donnerstag folgen. Am Freitag würden die US-Industrieproduktion und -Verbrauchervertrauen (Feb.) veröffentlicht. In der Folgewoche stünden der ZEW-Index (Mär.), die UK-Inflationsdaten (Feb.) und das Eurozonen-Verbrauchervertrauen an (Mär.). (13.03.2023/ac/a/m)