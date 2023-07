Die Kernrate habe am aktuellen Rand entsprechend um lediglich 0,2% M/M angezogen, womit bei dieser Zeitreihe eine Jahresrate von nur 4,8% einhergehe. An dieser Stelle würden sich also ebenfalls nach und nach immer offensichtlichere Beruhigungstendenzen zeigen. Diese aktuellen Entwicklungen sollten perspektivisch auch dämpfende Effekte auf die Inflationserwartungen der privaten Wirtschaftssubjekte in den Vereinigten Staaten haben.



Insofern liefere sich die US-Notenbank inzwischen zunehmend ein Gefecht mit einem längst im Rückzug befindlichen Feind - nämlich den gefährlich erhöhten Inflationserwartungen. Angesichts der langen Wirkungsverzögerungen, mit denen geldpolitische Maßnahmen auf die Wirtschaft wirken würden, könnte dieser vor allem von Jerome Powell vorangetriebene harte Kampf gegen den Preisauftrieb in den USA durchaus noch bedrohlich für die ökonomische Aktivität im Land der eigentlich unbegrenzten Möglichkeiten werden. Ein Blick auf die jüngsten Bewegungen bei den US-Hypothekenzinsen könnte den interessierten Beobachter beispielsweise Belastungen für die nordamerikanische Bauwirtschaft befürchten lassen. In diesem Kontext müsse in der kommenden Woche sicherlich auch auf den NAHB-Index geachtet werden.



Das FOMC habe aber zuletzt recht klare verbale Signale in Richtung von zunächst noch weiter steigenden US-Leitzinsen ausgesendet - und die Markterwartungen damit massiv beeinflusst. Ob die Notenbank in Washington nun nach den aktuellen Zahlen zur Entwicklung der Konsumentenpreise bereits in der Lage sei, wieder zurückzurudern, könne daher wohl durchaus kritisch hinterfragt werden. Die Analysten würden glauben, dass die Wahrscheinlichkeit für einen weiteren Zinsschritt nach oben ungefähr im Bereich von 50% liege. Die morgigen Zahlen zu den Produzentenpreisen seien nun zweifelsohne von ganz besonderer Bedeutung.



Hannover (www.aktiencheck.de) - Inflationsdaten bleiben aktuell natürlich von ganz besonderer Bedeutung für die weitere Ausrichtung der US-Geldpolitik, so die Analysten der Nord LB.In der Tat scheinen sich zumindest einige hochrangige FED-Offizielle mittlerweile fast schon übertriebene Sorgen bezüglich eines unerwünscht starken Anstieges der Inflationserwartungen bei den Konsumenten in den USA zu machen. Die aktuellen Daten würden aber bereits ziemlich klar wieder in die Richtung von Beruhigungstendenzen an der makroökonomischen Preisfront deuten. So sei die Jahresrate der Konsumentenpreise im Berichtsmonat Juni deutlich auf nur noch 3,0% zurückgegangen (was mit einem Anstieg der Headline-Zeitreihe um lediglich 0,2% M/M korrespondiere).Diese Nachricht komme nicht völlig unerwartet. Eigentlich sei angenommen worden, dass die mittlerweile abklingenden Inflationsprobleme in den USA vor allem auf die Entwicklung der Energiepreise zurückzuführen sein würden. Die aktuellen Daten würden aber erfreulicherweise auf eine breitere Basis bei der Beruhigung beim Preisauftrieb hindeuten. So hätten die Konsumentenpreise unter Ausklammerung des Segments Energie im Juni um lediglich 0,1% M/M zugelegt. Diese Meldung habe die Analysten positiv überrascht.