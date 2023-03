Anders sehe es hingegen bei den Dienstleistungen aus, und damit bei 80% bis 90% der gewerblichen US-Wirtschaft. Nach einem - aus Sicht der FED - vielversprechendem Fall unter die 50er Linie im Dezember habe sich der ISM-Index für die Dienstleistungen im Januar auf über 55 erholt. Historisch sei hier ein Indexstand im Kontraktionsterritorium quasi eine notwendige Bedingung für eine spürbare Abschwächung der US-Wirtschaft gewesen. Zwar habe der Index für die Industrie einen leichten Vorlauf vor seinem Dienstleistungs-Pendant. Bei einer CPI-Kernrate von immer noch 5,5% könne es sich die FED aber kaum leisten, auf einer so dünnen Grundlage das Ende der Zinserhöhungen auszurufen. Für den März würden die Analysten bei den ISM-Indices mit einer tendenziellen Eintrübung rechnen: In der Industrie dürfte der Indikator auf Basis der jüngsten Entwicklung regionaler Umfragen weiter nachgeben. Bei den Dienstleistungen hänge einiges davon ab, inwiefern sich die Probleme im Bankensystem kurzfristig bemerkbar machen würden. Die Analysten würden auch hier von einem Rückgang ausgehen.



Am Arbeitsmarkt könne bislang von einer Abschwächung keine Rede sein. In den drei Monaten bis Februar sei die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft im Schnitt um 350.0000 monatlich gestiegen. Die Arbeitslosenquote verharre mit 3,6% nahe ihrem 50-Jahres-Tief. Noch immer würden fast zwei unbesetzte Stellen auf jede offiziell als arbeitslos gezählte Person kommen.



Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe würden weiter unter 200.000 pro Woche liegen. Der Lohnauftrieb flaue zwar ab, sei aber immer noch zu hoch für die Erreichung des Inflationsziels der FED von 2%.



Für März erwarten die Analysten der Helaba eine Abschwächung des Stellenaufbaus auf rund 200.000, aber dies ist ein zu volatiler und revisionsanfälliger Indikator, um der FED ein klares Signal zu geben, dass die angestrebte Abkühlung unterwegs ist. Hierfür wäre ein deutlicher Anstieg der Arbeitslosenquote erforderlich, mit dem die Analysten nicht rechnen würden. Unter dem Strich sollten die Daten bestätigen, dass das Ende der Zinserhöhungen näher rücke, aber noch nicht erreicht sei. (31.03.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Analysten der Helaba rechnen weiterhin mit einer milden Rezession in den kommenden Monaten.Die Teuerung bleibe aber so hoch, dass die FED nicht in gewohnter "Feuerwehr-Manier" zur Rettung eilen werde. Steigende Arbeitslosigkeit sei Bestandteil des Basisszenarios der FOMC-Mitglieder. Probleme im Bankensystem hätten der FED nun "einen Teil der Arbeit abgenommen" und die Finanzierungsbedingungen ohne ihr direktes Zutun gestrafft. Solange dies nicht eskaliere und sich keine Panik ausbreite, bleibe der Fokus der Notenbank klar auf der Preisniveaustabilität. Um sie wiederherzustellen, sei eine konjunkturelle Abkühlung wohl unausweichlich.