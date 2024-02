Hamburg (www.aktiencheck.de) - Der Konsens an den Märkten ist von einer Rezession in den USA zu Beginn des vierten Quartals ausgegangen, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.



Diese Prognose sei weit verfehlt gewesen - ein Wachstum von 3,3% annualisiert im vierten Quartal zeuge von einer großen Resilienz gegenüber den gestiegenen Preisen und den höheren Zinsen. Unser Nowcast für das erste Quartal zeigt bisher ebenfalls ein relativ robustes Wachstum an, sodass sich grundsätzlich die Frage stellt, ob eine Rezession überhaupt eintreten wird, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank. Die Analysten würden nicht damit rechnen, jedoch würden sie eine erhebliche Verlangsamung der Wachstumsdynamik erwarten. Ihre Rezessionswahrscheinlichkeiten würden bisher keine große Gefahr für eine Rezession anzeigen, die Wahrscheinlichkeit, dass eine Rezession in den kommenden zwölf Monaten eintrete, sei in den letzten Monaten etwas gestiegen, wobei diese Zeitreihe von Natur aus etwas volatiler sei. Die Analysten hätten ihr Modell an neuere Dynamiken angepasst, denn Indikatoren wie der Leading Indicator vom Conference Board würden seit längerem nach unten zeigen, wobei die Wirtschaft weiterhin prosperiere. (Ausgabe vom 01.02.2024) (02.02.2024/ac/a/m)



