Hannover (www.aktiencheck.de) - Der ISM PMI Manufacturing konnte den stetigen Aufwärtstrend der vorangegangenen Befragungen nicht fortsetzen und sackt wieder auf 47,8 Punkte ab, so die Analysten der NORD LB.



Die produzierende US-Wirtschaft sei um ein weiteres Kapitel der Kontraktion reicher. Sowohl die Produktionskomponente als auch die Aufträge und die Beschäftigungszahlen seien gesunken. Die Preisspirale bei den Vorprodukten drehe sich nun etwas langsamer aufwärts, aber sei immer noch hoch. Immerhin habe sich die Auslandsnachfrage in den expansiven Bereich katapultiert - die Nachfrage nach Gütern der US-Industrie scheine stark angezogen zu haben. Auch wenn die Zahlen etwas anderes zeigen würden, so würden die verbalen Rückmeldungen einen dennoch optimistischen Blick in die Zukunft suggerieren - die Einkaufsmanager würden sich mitunter sogar in einer Aufschwungphase wähnen, frei nach dem Motto: Keine Panik auf der Titanic! (Ausgabe vom 01.03.2024) (04.03.2024/ac/a/m)



