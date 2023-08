Bonn (www.aktiencheck.de) - Mit Blick auf das Symposium in Jackson Hole in dieser Woche sieht es in Bezug auf makroökonomische Daten ruhig aus, so die Analysten von Postbank Research.Außerdem würden Konjunkturindikatoren der regionalen Zentralbanken von Chicago, Richmond und Kansas City veröffentlicht, wobei alle Daten zum Verarbeitenden Gewerbe negativ bleiben dürften. Die einzigen positiven Umfragen könnten die Dienstleistungserhebungen der FED in Philadelphia und Kansas City sein. Am Freitag schließlich würden die Ergebnisse der Stimmungsumfrage der University of Michigan veröffentlicht, wobei das Hauptaugenmerk auf der langfristigen Inflation liegen dürfte, die offenbar rückläufig sei.Die Entwicklung des Verarbeitenden Gewerbes in den USA sei nach wie vor schwach. Die Einkaufsmanagerindices, die Umfragen der regionalen FED sowie die Aufträge für langlebige Wirtschaftsgüter dieser Woche dürften dies bestätigen. (21.08.2023/ac/a/m)