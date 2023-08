Nehmen wir zunächst mal die amerikanische Perspektive ein, so die Analysten der Helaba. Während die globalen US-Importe von Waren seit 2017 nominal um rund ein Drittel zugenommen hätten, seien die Einfuhren aus China um 7% gefallen. In der Konsequenz sei der chinesische Anteil an den Gesamtimporten von über 20% auf rund 15% zurückgegangen. Hier sei auf die Schwächephase im Zuge des Handelsstreits 2018/2019 in der Pandemie eine Erholung gefolgt, die aber 2021 wieder in einen Abwärtstrend umgeschwenkt sei.



Die US-Exporte hingegen hätten sich besser gehalten: Die Warenausfuhren nach China seien im Vergleichszeitraum zwar weniger als die Gesamtexporte (33%), aber immerhin noch um volle 20% gestiegen. Entsprechend hätten die Warenexporte der USA nach China aktuell mit 7,5% noch immer einen ähnlich hohen Anteil wie vor dem Beginn des Handelskriegs (gut 8%). In der Summe habe der Handel mit China aber in den vergangenen Jahren spürbar an Bedeutung verloren: Heute mache er noch 22% an den wertmäßigen Warenströmen aus, verglichen mit 29% im Jahr 2017.



Auf der chinesischen Seite würden die Daten ein ähnliches, wenn auch weniger prägnantes Bild zeigen. Der Anteil des US-Marktes an den Exporten Chinas liege aktuell bei 15%, verglichen mit 19% im Jahr 2017. Der amerikanische Importanteil sei von 8,5% auf etwa 6,5% gefallen. Hier verberge sich hinter den rückläufigen Anteilen aber jeweils bloß ein geringerer absoluter Anstieg: Die chinesischen Exporte insgesamt seien zuletzt 55% höher als 2017 gewesen, während die Ausfuhren in die USA "nur" um 22% zugelegt hätten.



Obwohl die relative Bedeutung als Handelspartner zuletzt also beidseitig abgenommen habe, könne absolut gesehen von einer fortgeschrittenen Abnabelung zwischen den USA und China kaum die Rede sein.



Diese Zahlen seien zudem mit einer gewissen Vorsicht zu interpretieren. So weise China die Außenhandelszahlen in US-Dollar aus, was zu gewissen Verzerrungen durch Wechselkurseffekte führen könne, je nach dem, in welcher Währung fakturiert werde. Zudem seien die Werte nominal. Im Betrachtungszeitraum habe sich aber an der Preisfront einiges getan. Mitte 2023 seien die Importpreise insgesamt in den USA 11% höher als Ende 2017 gewesen, die Importe aus China hätten sich jedoch nur um 2% verteuert. Der Rückgang des nominalen Anteils Chinas überzeichne daher wohl das Ausmaß, in dem wirklich Abhängigkeiten reduziert bzw. Lieferketten ersetzt worden seien.



Wenn man den Blick etwas weiter fasse, sehe es schließlich so aus, als sei ein guter Teil der "Substitution Chinas" als Lieferant nur eine Schimäre (im wirklichen Sinn des Wortes). Offensichtlich sei es nämlich vielfach so, dass nun zwar vermeintliche Alternativanbieter wie Vietnam in die USA liefern würden, gleichzeitig aber die Importe chinesischer Vorprodukte in diese Länder in die Höhe geschossen seien. Bei manchen Produkten, wie Solaranlagen, habe die Wertschöpfung im vorgeblichen "Herkunftsland" oft kaum mehr ausgemacht als das neue Verpacken chinesischer Originalprodukte. (21.08.2023/ac/a/m)







