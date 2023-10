Linz (www.aktiencheck.de) - In den heute Nachmittag in den USA zur Veröffentlichung anstehenden Arbeitsmarktdaten steckt eine hohe Erwartungshaltung, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Die effektive Anzahl der neuen Arbeitslosen solle um fast 10% sinken und die ohnehin schon niedrige Arbeitslosenrate von 3,8% solle auf 3,7% fallen. Diese Daten seien für die weiteren Zinsentscheidungen der Notenbank FED sehr wichtig.



Treffe die Erwartungshaltung ein, dann könnte es noch zu einer weiteren Zinsanhebung kommen. Und dann habe eventuell der EUR/USD-Kurs Chancen die Tiefstände von 1,0450 erneut zu testen. Zu beachten sei, dass von der Charttechnik Signale eines überverkauften EUR/USD Kurses kommen würden. Die Korrektur Richtung 1,0620 könnte sich fortsetzen. Es bleibe spannend! (06.10.2023/ac/a/m)



Finanztrends Video zu EUR/USD (Euro / US-Dollar)



