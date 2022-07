Die Zahl der Folgeanträge, die den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung um eine Woche hinterherhinke, sei von 1,375 Millionen auf 1,331 Millionen gesunken, während die Analysten einen Anstieg auf 1,383 Millionen erwartet hätten.



Die Erzeugerpreise in den USA seien im Juni auf 11,30% im Jahresvergleich von 10,8% im Vormonat gestiegen und hätten damit über den Markterwartungen von 10,7% gelegen.



Die Erzeugerpreise für die Endnachfrage in den USA ohne Nahrungsmittel und Energie seien im Juni im Jahresvergleich leicht auf 8,2% zurückgegangen, nachdem sie im Mai auf 8,3% gestiegen seien - hätten über den Markterwartungen von 8,1% gelegen. (14.07.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Zahl der US-Amerikaner, die in der am 9. Juli zu Ende gegangenen Woche Arbeitslosenunterstützung beantragten, lag bei 0,244 Millionen, verglichen mit 0,235 Millionen in der Vorwoche, so die Experten von XTB.Der heutige Wert habe über den Markterwartungen von 0,236 Millionen gelegen.