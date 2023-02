Hannover (www.aktiencheck.de) - Die US-Industrieproduktion stagnierte im Januar, was enttäuschte, so die Analysten der Nord LB.



Stärker als erwartet um 1,0% M/M habe die Produktion im Verarbeitenden Gewerbe exklusive Kraftwerksoutput und Bergbau angezogen. Damit habe die Witterung wieder einmal eine führende Rolle gespielt: So habe das relativ warme Wetter im Vergleich zu den saisonal üblichen Temperaturen zu einem deutlich geringeren Verbrauch beim Heizen gesorgt, was den Kraftwerksoutput (um 10% M/M) gesenkt habe. Das erkläre den Unterschied zwischen der schwachen Industrieproduktion (inklusive Kraftwerksoutput) und jener robusten Produktion im Verarbeitenden Gewerbe (exklusive Kraftwerksoutput).



Auch wenn die heutigen Daten - also exklusive den Wettereinflüssen - ganz solide aussehen würden, sollte sich perspektivisch die Schwächephase im Verarbeitenden Sektor der USA fortsetzen. Darauf würden die Stimmungsumfragen aus dem Unternehmenssektor hindeuten. Insofern: Einerseits spreche der Datenkranz mit den heute ebenfalls veröffentlichten starken US-Einzelhandelsumsätzen, den gestrigen US-Inflationsdaten und dem letzten US Arbeitsmarktbericht im Januar für eine erneute Zinsanhebung der Federal Reserve am 23. März, anderseits sei durchaus schon erkennbar, dass die Wachstumsperspektiven keine weiteren Hikes mehr erlauben würden! Eindeutiger falle da nur die Wettervorhersage aus! (15.02.2023/ac/a/m)





