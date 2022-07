Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der nationale Einkaufsmanagerindex ISM für das verarbeitende Gewerbe in den USA ist im Juni von 56,1 Punkten auf 53,0 Punkte gesunken, so die Analysten der DekaBank.



Der Indikator deute damit für Juni ein gesamtwirtschaftliches Wachstum in Höhe von 1,5% (annualisiert) an.



Die inoffizielle Berechnung des monatlichen Bruttoinlandsprodukts zeige eine erneute Schrumpfung im Mai im Vormonatsvergleich. Zudem sei sehr hohe Anstieg des Vormonats zu einem Rückgang revidiert worden. Seit Oktober vergangenen Jahres sei das Bruttoinlandsprodukt um 1,1% gesunken. (04.07.2022/ac/a/m)



