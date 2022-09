Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der nationale Einkaufsmanagerindex ISM für das Verarbeitende Gewerbe landete auch im August auf 52,8 Punkte, so die Analysten der DekaBank.



Der Indikator deute damit für August ein gesamtwirtschaftliches Wachstum in Höhe von 1,4% (annualisiert) an. Im Juni seien die Immobilienpreise nur marginal angestiegen. Dies sorge für eine Abnahme der mittelfristigen Inflationsrisiken. Gleichwohl seien den FOMC-Mitgliedern die Erfahrungen der Siebzigerjahre sehr wohl bewusst. Damals sei die geldpolitische Straffung mehrfach zu früh zurückgenommen worden. (Ausgabe vom 01.09.2022)

