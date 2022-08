Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der nationale Einkaufsmanagerindex ISM für das Verarbeitende Gewerbe ist im Juli von 53,0 Punkten auf 52,8 Punkte leicht gesunken, so die Analysten der DekaBank.



Der Indikator deute damit für Juli ein gesamtwirtschaftliches Wachstum in Höhe von 1,4% (annualisiert) an.



Neben dem ISM-Index stünden in dieser Woche weitere wichtige makroökonomischen Daten an. Sie würden weiteren Aufschluss darüber liefern, ob sich die US-Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte möglicherweise deutlicher als von den Analysten derzeit erwartet abschwäche. (Ausgabe vom 01.08.2022) (02.08.2022/ac/a/m)





