Hannover (www.aktiencheck.de) - Der ISM Services PMI ist im November auf 56,6 Punkte überraschend gestiegen, so die Analysten der Nord LB.



Zusammen mit der "Business Activity" bei 64,7 Punkten werde eine hohe Wirtschaftsaktivität bei den Dienstleistungsunternehmen in den USA angezeigt, die Dynamik habe sogar zugenommen. In der anhaltend hohen Preiskomponente komme ein weiteres Anziehender Einkaufspreise bei den Firmen zum Ausdruck. Verglichen mit dem ISM PMI Manufacturing, der auf nur noch 49 Punkte zurückgefallen sei, halte sich der Dienstleistungssektor gemäß des ISM Services PMI also sehr gut.



Diese Einschätzung sei allerdings insofern zu relativieren, da Unternehmensumfragen unter Einkaufsmanagern von S&P sowohl für den Produktions- als auch den Servicebereich mittlerweile bei 47,7 bzw. bei 46,2 Punkten lägen. Diese Uneinheitlichkeit in den Stimmungsumfragen erschwere die Konjunkturprognose. Ablesbar sei das auch in der abwartenden Haltung der Aktienmärkte, die nach dieser Veröffentlichung Pros (Konjunktur) und Contras (Zinspolitik) irgendwie abwägen müssten. (Ausgabe vom 05.12.2022) (06.12.2022/ac/a/m)





