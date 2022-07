Hannover (www.aktiencheck.de) - Der ISM Services PMI hat sich im Juni nur leicht abgeschwächt, so die Analysten der NORD LB.



Mit nun 55,3 Punkten werde von diesem wichtigen Stimmungsindikator weiterhin klar Wachstum im Service-Segment der US-Wirtschaft signalisiert. Die Dynamik der Erhöhung der ökonomischen Aktivität habe sich zudem kaum verringert. Dies sei eine leicht positive Überraschung. Die Lage der Firmen bleibe aber dennoch schwierig. Die Unternehmen würden weiterhin mit Lieferkettenproblemen, der hohen Inflation und einem Mangel an verfügbarem Personal kämpfen. Letzteres Problem scheine inzwischen den Beschäftigungsaufbau bei den befragten Firmen klar zu belasten. Zudem würden einige Einkaufsmanager beginnen, sich gewisse Sorgen bezüglich des Zinsanstieges zu machen, was den Job der US-Notenbank nicht einfacher werden lasse. (06.07.2022/ac/a/m)



