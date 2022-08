Gleiches gelte für die Auftragskomponente des ISM Services PMI, die nun auch bei 59,9 Zählern notiere. Die Auftragsbücher der befragen Firmen würden sich somit wieder sehr zügig füllen. Das Tempo der Erhöhung habe sich zuletzt offenkundig recht stark erhöht. Dies sei auch eine positive Nachricht.



Die Preiskomponente sei dagegen weiter gefallen. Mit nun 72,3 Punkten würden die befragten Unternehmen allerdings noch immer klar steigende Einkaufspreise diagnostizieren. Kritische Beobachter könnten zudem anmerken, dass man an dieser Stelle nach den Zahlen zum ISM PMI Manufacturing durchaus auf einen noch etwas stärkeren Rückgang hätte hoffen könnten. Die teilweise beobachtbaren Preisrückgänge an den Rohstoffmärkten kämen aber wohl nicht so schnell bei den Firmen im Dienstleistungssektor an. Daher würden die Analysten der NORD LB die aktuelle Entwicklung bei der Preiskomponente des ISM Services PMI auch nicht negativ bewerten wollen.



Die Arbeitsmarktkomponente dieses Einkaufsmanagerindexes habe am aktuellen Rand auf immerhin 49,1 Punkte zulegen können. Damit rücke die "magische" Marke von 50 Zählern wieder in den Fokus. Offenbar behindere ein Mangel an verfügbarem Personal allerdings auch weiterhin den Stellenaufbau im Service-Segment der Ökonomie der Vereinigten Staaten.



Darauf würden auch die verbalen Rückmeldungen der vom Institute for Supply Management befragten Einkaufsmanager aus dem Dienstleitungssegment der US-Wirtschaft hindeuten. Zudem werde die Inflation zunehmend als Problem wahrgenommen. Weiterhin schienen sich die dämpfenden Effekte des höheren Zinsniveaus auf den Immobilienmarkt der Vereinigten Staaten nun langsam auch im Dienstleistungssektor bemerkbar zu machen.



Fazit: Der ISM Services PMI habe im Juli auf immerhin 56,7 Punkte anziehen können. Dies sei eine erfreuliche Nachricht. Die Auftragskomponente sei sogar auf beachtliche 59,9 Punkte gestiegen, was gewisse Hoffnungen für die Entwicklungen in der näheren Zukunft auslösen könnte. Ob die in den USA drohende Rezession nun abgesagt sei, oder lediglich zeitlich verschoben worden sei, könnten die Daten aber nicht klar beantworten. Die Analysten der NORD LB würden vor allem die durch Skepsis geprägten verbalen Rückmeldungen der Befragungsteilnehmer stören. Diese würden große Zukunftssorgen anzeigen. Dabei stünden die Themenkomplexe Inflation und höhere Zinsen ganz klar im Fokus. (04.08.2022/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - In den USA sind aktuelle Zahlen zur Entwicklung des ISM Services PMI veröffentlicht worden, so die Analysten der NORD LB.Dieser Einkaufsmanagerindex für den wichtigen Dienstleistungssektor der US-Wirtschaft habe sich im Juli verbessert. Damit könne sich die Zeitreihe mit nun immerhin 56,7 Punkten sogar klarer oberhalb der Marke von 50 Zählern stabilisieren. Dieser Wert gelte nach mechanistischer Interpretation bekanntlich als Expansionsschwelle und habe daher eine vor allem aus psychologischer Sicht nicht zu unterschätzende Bedeutung für viele interessiere Beobachter. Im Service-Segment der Vereinigten Staaten ziehe die ökonomische Aktivität also wieder mit etwas mehr Dynamik an. Angesichts der an den Finanzmärkten spürbaren Sorgen vor einer Rezession in Nordamerika könne von eindeutig positiven Nachrichten gesprochen werden, die durchaus überraschend kämen. Zwar sei keine nachhaltig schwache Entwicklung der Zeitreihe erwartet worden, mit einem Anstieg des ISM Services PMI hätten jedoch nur wenige Beobachter gerechnet.Ein Blick auf die Details der Zahlen zeige, dass die Komponente "Business Activity" im Berichtsmonat Juli auf beachtliche 59,9 Punkte habe anziehen können. Damit rücke die Marke von 60 Zählern ins Blickfeld. Dies sei eine zweifellos positive Nachricht. Der im Service-Segment der US-Wirtschaft tatsächlich realisierte Output könne am aktuellen Rand somit sogar kräftig zulegen.