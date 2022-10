Die leicht in die Zukunft blickende Auftragskomponente des ISM Services PMI habe sich trotz eines leichten Rückgangs sogar knapp oberhalb der Marke von 60 Zählern halten können. Mit einem Wert von nun 60,6 Punkten schienen sich die Auftragsbücher der befragen Unternehmen auch aktuell sehr zügig zu füllen. Dies seien weitere gute Nachrichten!



Die Preiskomponente sei dagegen wieder leicht gefallen. Dieser Sub-Index notiere inzwischen bei 68,7 Zählern. Damit würden zwar noch immer deutlich steigende Einkaufspreise bei den befragten Firmen angezeigt, immerhin scheine sich der Inflationsimpuls inzwischen aber zunehmend abzuschwächen. Diese doch interessante Nachricht habe aber sicherlich noch keine konkreten Implikationen für die weitere US-Geldpolitik.



Bei der Arbeitsmarktkomponente des ISM Services PMI habe sich im September ein Anstieg auf nun 53,0 Zähler gezeigt. Der Stellenaufbau im Service-Segment der US-Wirtschaft beginne somit wieder etwas an Dynamik zu gewinnen. Der Mangel an verfügbarem Personal sollte bei dieser Zeitreihe aber auch weiterhin dämpfend auf den Indexstand wirken.



In diese Richtung würden auch die verbalen Rückmeldungen einiger befragter Einkaufsmanager deuten. Grundsätzlich würden aber zunehmend auch negative Nachrichten thematisiert. So würden sich immer mehr Unternehmen mit einer Verringerung der Nachfrage konfrontiert sehen, die wohl vor allem auf die Inflationsentwicklung der jüngeren Vergangenheit zurückzuführen sei.



Fazit: Beim ISM Services PMI zeige sich im Berichtsmonat September ein nahezu unveränderter Wert von 56,7 Punkten. Dies sei eine erfreuliche Nachricht. In der Tat werde von diesem wichtigen US-Stimmungsindikator ein anhaltendes Anziehen der Wirtschaftsaktivität bei den Dienstleistungsunternehmen signalisiert. Bei den Rückmeldungen der Befragungsteilnehmer offenbare sich allerdings zunehmend die Sorge vor einer Abschwächung der Nachfrage. Dieser Wermutstropfen trübe einen eigentlich erfreulichen Bericht zum ISM Services PMI letztlich doch noch leicht! (06.10.2022/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - In den USA sind aktuelle Daten zur Entwicklung des ISM Services PMI veröffentlicht worden, so die Analysten der NORD LB.Dieser auf den Ergebnissen eine Befragung von Unternehmen aus dem Dienstleistungssektor beruhende US-Einkaufsmanagerindex habe sich im Berichtsmonat September lediglich marginal abgeschwächt. Die "magische" Marke von 50 Zählern gelte bei dieser Zeitreihe bekanntlich nach mechanistischer Interpretation als Expansionsschwelle. Mit nun 56,7 Punkten zeige der wichtige Stimmungsindikator folglich auch weiterhin klar ein Wachstum der ökomischen Aktivität bei den Service-Firmen in den Vereinigten Staaten an; lediglich das Tempo dieser "Aufwärtsbewegung" habe sich zuletzt ganz leicht reduziert - wobei faktisch fast schon von einem nahezu unveränderten Wert gegenüber dem Vormonat gesprochen werden könne. Dies sei eine erfreuliche Entwicklung. Angesichts der hohen Bedeutung des Dienstleitungssektors für die US-Ökonomie dürfe diese Nachricht keinesfalls aus dem Auge verloren werden.Der Blick auf die Details der soeben gemeldeten Daten offenbare, dass die Komponente "Business Activity" im September wieder knapp unter die Marke von 60 Zählern gefallen sei. Mit nun 59,1 Punkten werde allerdings auch weiterhin eine kräftige Erhöhung des von den befragten Firmen realisierten Outputs angezeigt. An dieser Stelle könne daher abermals von einer positiven Überraschung gesprochen werden.