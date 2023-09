Hannover (www.aktiencheck.de) - Der ISM Services PMI konnte im August überraschend auf 54,5 Punkte zulegen, so die Analysten der Nord LB.



Dabei präsentiere sich die Auftragskomponente erfreulicherweise inzwischen wieder sehr stark. Zudem hätten sich Fingerzeige in Richtung eines signifikanten Personalaufbaus der Service-Firmen in den USA ergeben. Weiterhin scheinen die Einkaufspreise der befragten Unternehmen klar zu steigen, so die Analysten der Nord LB. Das Service-Segment der Wirtschaft der Vereinigten Staaten blicke mittlerweile wieder mit einem bemerkenswert ausgeprägten Optimismus auf die ökonomische Situation in den USA. Regionale Umfragen hätten nicht unbedingt in diese Richtung gedeutet. Die höheren Zinsen dürften aber wohl zunehmend zu einem Problem für die teilweise stark verschuldeten privaten Haushalte werden, was den Konsum perspektivisch belasten müsste. Eine entsprechende Entwicklung müsse dann auch Konsequenzen für die US-Dienstleistungsunternehmen haben. (Ausgabe vom 06.09.2023) (07.09.2023/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.