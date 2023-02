Hannover (www.aktiencheck.de) - Der ISM Services PMI konnte sich nach der Vollbremsung im Dezember wieder erholen, so die Analysten der Nord LB.



Mit nun 55,2 Punkten werde von diesem wichtigen Stimmungsindikator wieder sehr klar Wachstum im Service-Segment der US-Ökonomie angezeigt. Die gestiegenen Zinsen würden aber weiterhin zu größeren Sorgen bei den Unternehmen führen, deren Geschäftsmodell eng mit dem nordamerikanischen Immobilienmarkt verknüpft sei. Die US-Notenbank sollte diese Wortmeldungen sehr ernst nehmen. Der Kampf gegen die Inflation sei in der Vereinigten Staaten im Prinzip schon gewonnen. Das FOMC befinde sich nun zunehmend in der Gefahr, in dieser Schlacht gegen einen bereits geschlagenen Gegner viel zu weit vorzurücken, was noch zu einem Problem für die US-Ökonomie werden könne. Die unerwartet erfreuliche Entwicklung der Zahlen zum ISM Services PMI im Januar möge dieses Risiko in gewissem Umfang verdecken. Insofern könnte es sich sogar um gefährlich positive Daten handeln! (03.02.2023/ac/a/m)



