Hannover (www.aktiencheck.de) - Im Berichtsmonat Mai konnte sich der ISM Services PMI nur noch knapp oberhalb der magischen Marke von 50 Zählern halten, so die Analysten der Nord LB.



Mit lediglich 50,3 Punkten deute diese Zeitreihe inzwischen nicht mehr auf ein wirklich nachhaltiges Wachstum der Wirtschaftsaktivität bei den Service-Firmen in den USA hin. Die Arbeitsmarktkomponente sei sogar unter den vor allem auch psychologisch wichtigen Schwellenwert von 50 Zählern gefallen. Die Beschäftigungssituation in den USA müsse folglich ganz genau im Auge behalten werden. Die Preiskomponente des ISM Services PMIs sei ebenfalls gefallen, notiere mit 56,2 Punkten aber natürlich noch immer auf einem ziemlich hohen Niveau. (Ausgabe vom 05.06.2023) (06.06.2023/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.