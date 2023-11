Hannover (www.aktiencheck.de) - Der ISM Services PMI hat sich im Oktober in gewissem Umfang abgeschwächt, konnte sich aber immerhin noch recht klar oberhalb der "magischen" Marke von 50 Zählern halten, so die Analysten der Nord LB.



Mit 51,8 Punkten werde nun in der Tat ein verlangsamtes Anziehen der ökonomischen Aktivität im Service-Segment der US-Wirtschaft angezeigt. Eindeutig positiv zu beurteilen sei die aktuelle Entwicklung bei der Komponente Auftragseingang. (03.11.2023/ac/a/m)



