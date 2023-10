Hannover (www.aktiencheck.de) - Im September konnte sich der ISM Services PMI auf relativ hohem Niveau stabilisieren, berichten die Analysten der Nord LB.



Mit 53,6 Punkten werde von diesem wichtigen Stimmungsindikator somit auch weiterhin eine positive Entwicklung der ökonomischen Aktivität im Service-Segment der US-Wirtschaft angezeigt. Die schwächeren Zahlen zur Beurteilung der Auftragsentwicklung mögen allerdings als Wermutstropfen bezeichnet werden, so die Analysten der Nord LB. Zudem würden die Einkaufspreise den befragten Firmen noch immer größere Sorgen bereiten. Das Inflationsumfeld habe die Geldpolitiker in Washington in der jüngeren Vergangenheit bekanntlich zu deutlichen Leitzinsanhebungen gezwungen. Die inzwischen nachhaltig veränderte geldpolitische Ausrichtung der FED habe nun zunehmend spürbare Auswirkungen auf die Kapitalmarktrenditen in den USA. Der Rentenmarkt glaube inzwischen nicht mehr an eine zügig wieder fallende FED Funds Target Rate. Nach Auffassung der Analysten der Nord LB sollten die höheren Kapitalmarktzinsen perspektivisch doch zu einem klaren Problem für die US-Wirtschaft werden. Festzuhalten sei aber auch, dass die vom Institute for Supply Management erhobenen Stimmungsindikatoren aktuell (noch?) keine Hinweise in diese Richtung liefern würden. (04.10.2023/ac/a/m)



